Novità in arrivo per Gears Tactics: il gioco ai The Game Awards 2019

Dopo la conferma ufficiale che Ori and the Will of the Wisps sarà ai The Game Awards 2019, un ulteriore tassello si aggiunge a quello che sarà il programma completo dell'evento condotto da Geoff Keighley.

Anche questo secondo annuncio ha origine dalle scuderie di casa Microsoft: gli account Twitter ufficiali dell'evento e della serie Gears of War hanno infatti reso noto che Gears Tactics sarà presente alla manifestazione! Non è ad ora dato sapersi che cosa sarà mostrato nello specifico, ma la dicitura "World Premiere" ben visibile a corredo dell'annuncio promette la presentazione di contenuti inediti. Lo spin-off di stampo strategico legato all'universo della celebre saga videoludica, annunciato in occasione dell'E3 2018, è dunque pronto a mostrarsi nuovamente al pubblico: curiosi di poter avere ulteriori informazioni?



Le ultime notizie sulla produzione sono state condivise da Rod Fergusson, di The Coalition. A margine della Gamescom 2019, quest'ultimo ha infatti confermato che, oltre che su PC, Gears Tactics arriverà anche su Xbox One. È stato inoltre reso noto che lo sviluppo del gioco è attualmente affidato agli sviluppatori di Splash Damage. Ora sappiamo che nuovi dettagli arriveranno dal palco dei The Game Awards 2019: l'appuntamento è dunque ufficialmente fissato per il prossimo 12 dicembre!