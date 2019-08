Le novità di Bandai Namco dalla Gamescom: Tekken 7, Dragon Ball Z Kakarot, Man of Medan

Bandai Namco Games ha annunciato una serie di novità alla Gamescom 2019 per tutti i giochi della sua lineup: da Code Vein a Dragon Ball Z Kakarot, passando per Man of Medan, One Piece Pirate Warriors 4 e Tekken 7.

Confermata tutta la saga di Cell in Dragon Ball Z Kakarot

Siamo felici di rivelare che la Saga di Cell sarà inclusa nel titolo Action-RPG, Dragon Ball Z Kakarot, titolo in arrivo a inizio 2020 per PS4, Xbox One e PC. I vecchi e nuovi fan potranno rivivere tutta la saga, dall’arrivo degli Androidi sulla Terra fino ai Cell Game, incluse tutte le spettacolari battaglie nel mezzo, giocando nei panni di Goku, Vegeta, Gohan e altri.

Demo di Code Vein

La demo sarà pubblicata il 3 settembre per PS4 e Xbox One e darà la possibilità di creare il proprio personaggio, esplorare l’inizio del gioco e tuffarsi nella prima parte delle “Profondità”, un difficile dungeon che metterà alla prova ogni giocatore.

One Piece Pirate Warriors 4

One Piece Pirate Warriors 4 porterà il genere a nuove vette grazie al nuovo motore grafico, battaglie ancora più epiche e il più grande roster dell’intera serie. I fan del franchise sperimenteranno con mano la storia originale della Ciurma di Cappello di Paglia, incluso l’arco di Whole Cake Island – che segue la compagnia nel tentativo di recuperare Sanji da uno dei più pericolosi e grossi pirati, BigMom.

Sono anche stati svelati sei nuovi personaggi giocabili che si uniscono a Luffy:

Jimbei

Sanji Vinsmoke

Ichiji Vinsmoke

Niji Vinsmoke

Yonji Vinsmoke

Reiju Vinsmoke

The Dark Pictures Man of Medan

In anticipo sull’uscita del primo gioco, Man of Medan, il 30 agosto, ecco un trailer che mostra le leggende metropolitane dietro a ogni titolo della Dark Pictures Anthology. La prima leggenda, su cui è basato Man of Medan, è quella della SS Urang Medan, una fregata olandese scomparsa nel 1947 e di cui si è dato per morto tutto l’equipaggio. Il gioco dà la sua interpretazione di quegli eventi che i giocatori potranno svelare nel corso della storia.

One Punch Man A Hero Nobody Knows

Il trailer di oggi mostra la modalità Free Battle, nella quale i giocatori possono combattere in team di (fino a) 3 giocatori. L’obiettivo sarà quello di sconfiggere ogni combattente nemico, selezionando il giusto personaggio nel giusto momento per trionfare.

Per imbrigliare la sovrumana forza di Saitama, il gioco introdurrà anche un concept unico in questa modalità – L’Hero Arrival System. I giocatori dovranno raggiungere una serie di obiettivi se vogliono giocare nei panni dell’eroe più forte. Per rendere Saitama selezionabile, dovranno intanto selezionare due lottatori. Quando inizia la battaglia, il team di Saitama dovrà sopravvivere fino al suo arrivo, nonostante lo svantaggio numerico. Le combo o le parate perfette abbasseranno il tempo necessario. Quando l’eroe finalmente entrerà nell’arena, un pugno dovrebbe essere sufficiente a pacificare qualsiasi situazione!

Sono anche stati confermati tre nuovi personaggi, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della classifica S-class:

Terrible Tornado

Silverfang

Atomic Samurai

Tokyo Ghoul:re Call to Exist

Basato sul famoso manga horror, Tokyo Ghoul:re Call to Exist è il primo videogioco del franchise ad arrivare in occidente e sarà disponibile dal 15 novembre 2019.

Tekken 7

La musica di oltre 20 anni di Tekken è ora disponibile su iTunes, Spotify, Apple Music e YouTube Music e include le colonne sonore di tutti i giochi, da Tekken 1 fino al 7. Il Season Pass 3 di Tekken 7 arriverà presto e includerà i primi personaggi annunciati: Zafina e Leroy Smith.