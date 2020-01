Tutte le novità, la crescita e l'evoluzione di World of Warships in un video

Lanciato nel 2015, il simulatore navale di Wargaming.net si è evoluto tantissimo nel corso degli anni, con nuovi contenuti, eventi e modalità di gioco. Scopriamo le più recenti novità legate all'evoluzione di World of Warships.

Oltre alle novità introdotte negli ultimi mesi del 2019, Wargaming.net ha pianificato una roadmap di contenuti fino al 2025, il prossimo Major Update introdurrà i sommergibili, lanciati in Beta ad agosto. Nonostante la notevole mole di contenuti, il cuore alla base di World of Warships non è stato stravolto e questo ha permesso uno sviluppo interessante della community, la quale ha compreso rapidamente la mole di lavoro della società bielorussa e si è appassionata ad un simulatore non certo semplice da padroneggiare ma in grado di dare enormi soddisfazioni una volta scesi sul campo di battaglia.

Il futuro di World of Warships sembra insomma più roseo che mai, grazie proprio alla volontà di Wargaming.net di continuare a supportare a lungo il progetto, punta di diamante di una lineup che include anche giochi come World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships Legends, World of Tanks Mercenaries, World of Warships Blitz e Master of Orion, solamente per citarne alcuni.