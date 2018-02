Novità Dragon Ball Super, Attacco dei Giganti e altro: le migliori news anime di ieri

Andiamo, com'è ormai consueto, a illustrare i migliori contenuti della sezionepubblicati nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio. Sugli scudi, come sempre, Dragon Ball Super, ma anche (e finalmente) novità su L'Attacco dei Giganti. E, naturalmente, non solo questo.

Dragon Ball Super volge al termine, ormai non è certo un mistero: domenica 25 marzo la Toei Animation trasmetterà su Fuji TV, in Giappone, i due episodi conclusivi della serie anime midquel di Dragon Ball Z. Proprio nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, sono emerse le nuove anticipazioni dell'episodio 129, il prossimo che verrà mandato in onda e che segnerà il debutto della forma completa dell'Ultra Istinto di Goku.

I fan de L'Attacco dei Giganti, che attendono il debutto della terza stagione dell'anime tratto dal manga di Hajime Isayama, saranno lieti di poter visualizzare una piccola clip in anteprima, che svela una scena inedita dei nuovi episodi in arrivo a luglio 2018. Tutto ciò è stato possibile grazie alla trasmissione di uno speciale film nei cinema inglesi...

Ancora Holly e Benji: Captain Tsubasa, la nuova serie anime remake dell'opera tratta dal manga di Yoichi Takahashi, ha ricevuto una nuova immagine e informazioni circa la sigla di apertura, il tutto grazie alle solite scan provenienti dai magazine nipponici.

Spostandoci, invece, sul versante degli approfondimenti, tra i contenuti di ieri nella sezione Anime&Fumetti di Everyeye.it troverete anche la recensione della seconda stagione di Black Lagoon, disponibile per lo streaming su Netflix.