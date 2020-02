Tutte le novità di gameplay su Diablo 4: video su classi, violenza... e cannibali!

Prendiamo spunto dall'ultimo approfondimento su Diablo 4 per realizzare un video che ripercorre e analizza tutte le novità di gameplay illustrate dagli sviluppatori dell'attesissimo action GDR di Blizzard.

L'esplorazione libera dell'oscuro open world di Sanctuary in Diablo 4 sarà un vero e proprio viaggio all'Inferno, rappresentato in maniera plastica dalle numerose bande di criminali che ci assalteranno lungo il cammino e, soprattutto, dagli abomini demoniaci che proveranno a banchettare con le parti molli del nostro coraggioso alter-ego.

Tra i tanti nemici che si alterneranno in questo macabro valzer di morte e violenza troveremo i Cannibali, degli avversari quantomai pericolosi che attaccherranno chiunque oserà invadere il loro territorio delle Steppe Aride. Ciascuna tipologia di avversari che affolleranno Sanctuary sarà classificato in famiglie, a loro volta suddivise in classi e archetipi per indurre gli utenti ad approcciarsi alle battaglie in modo sempre diverso, scegliendo con attenzione i propri partner multiplayer o la rosa di equipaggiamenti e abilità da impiegare.

Il nuovo aggiornamento di Blizzard, a ogni modo, non contribuisce a fare luce sulle tempistiche di lancio di Diablo 4, nè tantomeno sulla rosa di piattaforme su cui potremo scatenare la nostra furia contro i mostri e gli assassini del kolossal action GDR. Anche per questo, vale la pena riannodare i fili della trama di Diablo 4 e scoprire la storia di Lilith.