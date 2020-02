Le novità di gameplay della Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ nelle immagini di Kefla

Mentre Kefla combatte contro Vegeta Goku e Freezer, gli autori di Arc System Works illustrano le novità di gameplay che interesseranno la Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ e tutti gli acquirenti del Pass del picchiaduro targato Bandai Namco.

La nuova galleria immagini pubblicata dalla software house giapponese cimentatasi di recente con il progetto di Granblue Fantasy Versus ci permette di sbirciare tra le pieghe digitali dei contenuti in arrivo nell'universo di FighterZ.

Una delle novità più importanti riguarderà il sistema Z Assist, con meccaniche che consentiranno a ogni giocatore di ampliare gli stili di combattimento e la varietà di combo scegliendo tra 3 diversi Z Assist per ciascuno dei personaggi del roster.

L'altro intervento compiuto da Arc System Works per migliorare l'esperienza ludica degli emuli di Goku e compagni prevede poi un aumento di potere per l'ultimo personaggio ancora in gioco, una soluzione che riprende concettualmente l'andamento degli scontri nella serie anime creata da Akira Toriyama per accrescere la forza dell'eroe in svantaggio prima della battaglia finale.

L'ultima novità è relativa al Boot Camp, una modalità a cui accedere per allenarsi contro altri personaggi e scoprire nuove possibilità legate, ad esempio, agli stili di combattimento più adatti e alle combo da selezionare nel sistema Z Assist. Tutte queste innovazioni saranno disponibili già all'inizio della Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ, prevista per il 28 febbraio: gli acquirenti dei FighterZ Pass 3 potranno sbloccare il personaggio di Kefla con due giorni di anticipo, il 26 febbraio.