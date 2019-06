In attesa di novità, Ghost of Tsushima si mostra in uno stupendo artwork

È passato un anno dalla prima e unica volta in cui abbiamo potuto vedere in azione Ghost of Tsushima. Da allora abbiamo dovuto accontentarci di rumor, supposizioni basate su annunci di lavoro e dichiarazioni sibilline. Sony, tra l'altro, salterà l'E3 2019, pertanto non sappiamo quando avremo modo di saperne di più sul progetto di Sucker Punch.

Intanto, possiamo consolarci con un nuovo artwork realizzato dal Senior Concept Artist John Powell, uno dei vincitori del contest Into the Pixel. Intitolato "Farmstead Mongol", mostra un'area agricola devastata dal passaggio dei mongoli, che hanno invaso il Giappone. Il setting, triste e desolato, è perfettamente in linea con quanto abbiamo avuto modo di vedere nel primo video gameplay. Potete ammirare l'artwork in calce a questa notizia, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!

Ghost of Tsushima, ricordiamo, è atteso esclusivamente su PlayStation 4. Nonostante il protrarsi dei tempi di sviluppo, Sony ha confermato che il gioco vedrà la luce sull'attuale generazione di console. Secondo alcune supposizione basate sulla comparsa della valutazione PEGI, potrebbe uscire entro un anno a partire da ora. Tra le nostre pagine trovate, inoltre, un video riepilogativo che include tutto ciò che sappiamo su Ghost of Tsushima.