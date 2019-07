Novità giochi PS4: arrivano Etherborn, Growtopia e Let's Sing 2019

La settimana appena iniziata non si prospetta particolarmente ricca di novità per i possessori di PlayStation 4, che potranno contare sull'arrivo di alcune produzioni indipendenti e giochi per PS4. Grandi assenti invece i giochi AAA, in attesa dell'uscita di Wolfenstein Youngblood la prossima settimana.

Tra le principali uscite della settimana troviamo Growtopia, Let's Sing 2019, Gabucchi, Focus on You, Captain Cat, Mochi Mochi Boy, Super Dragonfly Chronicles, Redeemer Enhanced Edition e Submersed.

Nuovi Giochi PS4

198X - 16 luglio

Captain Cat - 16 luglio

The Copper Canyon Shoot Out - 16 luglio

Etherborn - 16 luglio

Flutter Bombs - 17 luglio

Focus On You - 17 luglio

Gabbuchi - 17 luglio

Growtopia - 17 luglio

Let's Sing 2019 - 18 luglio

Mochi Mochi Boy

Pig Eat Ball - 18 luglio

Redeemer Enhanced Edition - 18 luglio

Submersed - 19 luglio

Super Dragonfly Chronicles - 19 luglio

Telefrag VR - 19 luglio

Cosa ne pensate di queste novità, avete già deciso cosa comprare? Vi ricordiamo inoltre che se volete entrare nel mondo PlayStation, su Amazon.it trovate PS4, PS4 PRO e PSVR in offerta per il Prime Day 2019, promozioni valide solamente nei giorni lunedì 15 e martedì 16 luglio.