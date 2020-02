Novità Giochi PS4: arrivano Zombie Army 4 Dead War e Monster Energy Supercross 3

Inizia una nuova settimana e come di consueto è il momento per scoprire i nuovi giochi in arrivo sulle principali piattaforme, iniziando da PlayStation 4. Non sono tantissime le novità in uscita sulla home console di Sony, non mancano però interessanti sorprese.

Tra le uscite più importanti segnaliamo Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 di Milestone e Zombie Army 4 Dead War, nuovo episodio della popolare serie shooter di Rebellion a base di nazi zombie. Di seguito il calendario completo.

PS4 Nuovi Giochi

0000+ - 3 febbraio

7th Sector - 3 febbraio

Ash of Gods Redemption - 4 febbraio

Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 - 4 febbraio

CarX Drift Racing Online - 4 febbraio

Nerved - 4 febbraio

PandaBall - 4 febbraio

Reknum - 4 febbraio

Throw Anything - 5 febbraio

Zomb - 5 febbraio

Zombie Army 4 Dead War - 5 febbraio

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics - 6 febbraio

Dawn of Fear - 6 febbraio

Just a Phrase by Powgi - 7 febbraio

Per il resto assisteremo al lancio di Ash of Gods Redemption e ad una serie di produzioni indipendenti minori come PandaBall, Dawn of Fear, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics e 7th Sector, in attesa dell'arrivo di Dreams e altri giochi AAA e AA nelle prossime settimane.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.