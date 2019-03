Tutte le novità su Mortal Kombat 11: notizie, anteprime e video in attesa della recensione

In contemporanea con l'avvio della Beta di Mortal Kombat 11 inauguriamo anche la nostra pagina Mortal Kombat 11 Universe interamente dedicata al nuovo picchiaduro di WB Games e NetherRealm Studios, in arrivo il 23 aprile.

La pagina verrà costantemente aggiornata con notizie, approfondimenti, video, guide e con tutte le novità relative al nuovo Mortal Kombat, con approfondimenti su trama e intrecci narrativi, la lore e le divinità della saga e una corposa retrospettiva dedicata ai principali personaggi di Mortal Kombat.

E poi ancora trailer, video speciali, gameplay della Closed Beta e tantissimi altri contenuti che vi permetteranno di scoprire tutto quello che c'è da sapere in attesa della recensione di Mortal Kombat 11. Dopo l'uscita del gioco troverete anche guide con trucchi, consigli e strategie, oltre alle novità su tutti gli aggiornamenti ed i contenuti post lancio come i nuovi DLC e le patch con migliorie tecniche e bilanciamento del gameplay.

Vi consigliamo dunque di aggiungere Mortal Kombat 11 Universe ai preferiti del vostro browser per essere sempre aggiornati sul nuovo episodio di MK, in uscita il 23 aprile su PS4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch. Effettuando il preordine del gioco potrete accedere alla Closed Beta che vi permetterà di testare con mano le novità di Mortal Kombat 11 prima del lancio.