Novità PlayStation 4: arrivano Guacamelee! 2 e Shenmue 1&2

Inizia una nuova settimana e come di consueto diamo uno sguardo alle imminenti uscite per PlayStation 4. La console Sony si prepara a ospitare interessanti novità come Guacamelee! 2 e Shenmue 1&2, oltre a Track Lab per PlayStation VR, Spectrum e Socketeer, solamente per citarne alcuni.

Novità PlayStation 4

Tra le novità disponibili questa settimana troviamo Brawlout, F1 2018 (in uscita il 24 agosto), Shenmue 1&2 HD (disponibili in formato fisico e digitale dal 21 agosto), Fall Of Light, Guacamelee! 2 (disponibile esclusivamente in formato digitale), Little Dragons Café, Out Of The Box, Pizza Titan Ultra, Slime Rancher, Socketeer, Spectrum, Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr e Track Lab, quest'ultimo in esclusiva su PlayStation VR.

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono ancora in corso i Saldi Estivi con promozioni su titoli come God of War, ARK Survival Evolved, Call of Duty WW2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, Conan Exiles, Monster Hunter World e Yakuza 6 The Song of Life. Disponibili inoltre anche i giochi gratis PlayStation Plus di agosto, tra cui troviamo Mafia III, Dead by Daylight, Space Hulk, Draw Slasher, Serious Sam 3 Before First Encouter e Here They Lie.