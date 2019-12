Novità su PlayStation 5 allo State of Play? Sony chiarisce la situazione

C'è grande atteso per lo State of Play del 10 dicembre (in programma alle 15:00 ora italiana) e molti sono portati a credere che durante questo evento Sony possa annunciare novità su PlayStation 5... ma sarà davvero così?

Sul PlayStation Blog, Sony specifica che "vi aspettano circa 20 minuti di annunci di nuovi titoli, date di uscita, nuovi video di gameplay, aggiornamenti dai Worldwide Studios di PlayStation e molto altro. Ah, forse è meglio ricordarlo: Non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest'episodio."

Nessuna possibilità quindi di avere notizie su PlayStation 5, secondo alcuni rumor lo State of Play sarà incentrato su Ghost of Tsushima (esattamente come l'evento di settembre è stato dedicato a The Last Of Us Parte 2), in questo caso però possiamo probabilmente aspettarci un gameplay basato sulla versione PS4 senza particolari accenni ad eventuali porting PS5.

Altre fonti suggeriscono gli annunci di Resident Evil 3 Remake o Crash Bandicoot Worlds, mentre Batman Arkham Legacy non sembra essere tra i candidati ad apparire allo show, con WB che preferirebbe ritagliarsi uno spazio ai Game Awards del 13 dicembre, sempre stando ad alcune speculazioni trapelate in rete.

Domani pomeriggio dalle 14:30 seguiremo e commenteremo lo State of Play in diretta su Twitch, non mancate!