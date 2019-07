Novità su Pokemon Spada e Scudo attese per il 21 luglio?

Secondo quanto riportato dal sempre puntuale Serebii.net, il prossimo 21 luglio verrà trasmesso in Giappone il nuovo episodio dello show TV Pokénchi, durante il quale potrebbero essere svelati nuovi dettagli su Pokemon Spada e Scudo.

Il sito web ufficiale del programma fa sapere che "la nuova puntata di Pokénchi permetterà di scoprire le ultime novità sui Pokemon di ottava generazione che debutteranno con Pokemon Spada e Scudo", al momento però non è chiaro se il reveal riguarderà novità magari già note in Occidente e ancora in procinto di essere rivelate ufficialmente per il pubblico giapponese, come la funziona Gigamax.

In ogni caso non è escluso che la puntata possa effettivamente svelare dettagli inediti su Pokemon Spada e Scudo, per scoprirlo non ci resta che attendere il 21 luglio, data di trasmissione dello show sulla TV giapponese. I due nuovi giochi della serie usciranno invece il 15 novembre in tutto il mondo, in esclusiva su Nintendo Switch.