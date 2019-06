Le novità di Pokemon Spada e Scudo dall'E3 di Los Angeles in un video con Cydonia

Contrariamente alle previsioni iniziali, Pokemon Spada e Scudo si sono mostrati all'E3 di Los Angeles e noi ne abbiamo approfittato per provarli, in attesa del lancio previsto a novembre su Nintendo Switch. Ecco cosa ne pensa Cydonia!

La demo di Pokemon Spada e Scudo presente all'E3 2019 ha permesso di provare con mano le nuove battaglie e le meccaniche di gioco inedite, guardando da vicino la struttura delle nuove palestre. Lo scontro con il capo palestra ha luogo all'interno degli stadi, ma prima di arrivarci bisogna attraversare un labirinto con vari npc da affrontare, e con diversi enigmi da risolvere.

La versione di prova del gioco ha consentito di testare la nuova telecamera, che come promesso dagli sviluppatori offrirà un punto di vista più ampio al giocatore. Una feature molto utile per avvistare le creature, dal momento che i Pokemon saranno visibili in tempo reale sulla mappa. La demo, inoltre, includeva anche due Pokemon inediti di Galar, la regione che farà da sfondo alla nuova avventura di Spada e Scudo.

Ricordiamo che il debutto di Pokemon Spada e Scudo è fissato per il prossimo 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Per saperne di più sulle ultime novità emerse dalla demo del gioco presente all'E3 2019, potete guardare il video di Cydonia riportato in cima alla notizia.