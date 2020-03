Project xCloud, novità di marzo: in arrivo Yakuza 0, Bleeding Edge e controlli touch

Con un video pubblicato su YouTube e diffuso sui propri canali social, la divisione Xbox di Microsoft illustra alcune delle novità più interessanti che accompagneranno il lancio del prossimo aggiornamento di Project xCloud.

Nel filmato, i General Manager di Microsoft Kevin LaChapelle e Catherine Gluckstein discutono degli interventi che stanno compiendo i programmatori della casa di Redmond in previsione dell'uscita del prossimo update dell'applicazione di Project xCloud su sistemi mobile e, in futuro, del lancio ufficiale del servizio dopo questa fase di Beta Testing.

Tra le novità a cui assisteremo con il prossimo aggiornamento, i dirigenti di Microsoft citano l'accesso a ulteriori giochi in streaming come Yakuza 0: chi sta partecipando ai test può anche cimentarsi con le sfide offerte dalla nuova Beta di Bleeding Edge.

LaChapelle e Gluckstein riferiscono inoltre che diversi team di sviluppo degli Xbox Game Studios stanno lavorando all'implementazione dei controlli touch nei loro titoli, come nel caso di Ninja Theory (Hellblade Senua's Sacrifice e, appunto, Bleeding Edge) e RARE (Sea of Thieves). Ancora nessun chiarimento, invece, ai rumor che vedrebbero Microsoft in procinto di portare Project xCloud su PC tramite un'applicazione.