Novità PS4: Black Desert, RAD e Oninaki tra i nuovi giochi in arrivo questa settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo l'elenco completo e aggiornate dei giochi PS4 in arrivo. La lista include produzioni molto attese come Black Desert e Oninaki, oltre a nuovi giochi per PlayStation VR.

Oninaki di Square Enix rappresenta sicuramente la punta di diamante della settimana, il nuovo gioco di Tokyo RPG Factory (autori di I Am Setsuna) è infatti molto atteso dagli appassionati, così come Black Desert, già disponibile su PC e Xbox One. Sul fronte PlayStation VR arrivano invece Afterlife e Tokyo Chronos.

Giochi PS4 Novità

Petoons Party - 19 agosto

Rad PS4 - 20 agosto

Afterlife PS VR - 21 agosto

Black Desert - 22 agosto

Dobutsu Shogi World (Let’s Catch the Lion!) - 22 agosto

Doughlings Invasion - 22 agosto

Oninaki - 22 agosto

Injection - 23 agosto

Mekabolt - 23 agosto

Remnant From the Ashes - 23 agosto

Roarr! Jurassic Edition - 23 agosto

Tokyo Chronos PS VR - 23 agosto

Da segnalare anche il debutto del nuovo gioco di Double Fine Games (leggi la recensione di Rad), ultimo da indipendenti prima dell'acquisizione di Microsoft avvenuta lo scorso mese di giugno. Presto disponibili anche Mekabolt, Remnant From the Ashes e Injection, in attesa delle grandi uscite AAA della prossima settimana, tra cui spicca Control di Remedy.

Avete già deciso cosa comprare questa settimana? Fateci sapere le vostre shopping list nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!