Novità PS4: FIFA 19 Creed Rise to Glory e Life is Strange 2 tra le uscite della settimana

Anche questa settimana vi proponiamo il calendario delle nuove uscite PlayStation 4: nei prossimi sette giorni la console Sony ospiterà titoli del calibro di FIFA 19, This Is The Police 2, Metal Max Xeno, Life is Strange 2 e Hollow Knight Voidheart Edition.

PlayStation 4 Nuovi Giochi

Per gli appassionati di calcio virtuale FIFA 19 rappresenta forse più importante della settimana ma non mancano altre novità di rilievo, da Hollow Knight Voidheart Edition al primo episodio di Life is Strange 2, Valkyria Chronicles 4 e Creed Rise to Glory per PlayStation VR.

Air Missions Hind

Cryptract

Dakar 18

Pitterpot

Punch Line

Revenant Dogma

Think of the Children

This Is the Police 2

Dark Eclipse

Deployment

FIFA 19

Freaky Awesome

The Grand Museum VR

Hollow Knight Voidheart Edition

Jack N’ Jill DX

Life Is Strange 2 Episode 1

Metal Max Xeno

Perception Remastered

Pilot Sports

Timespinner

Toon War

Valkyria Chronicles 4

The Cat and the Coup

Catastronauts

Creed Rise to Glory

Ricordiamo che sono ancora disponibili sul PlayStation Store i titoli della promozione Giochi a Meno di 20 euro che include prodotti come L.A. Noire, Project CARS Game of the Year Edition, Tales of Berseria, The Surge, Shadow Warrior Collection, SUPERHOT VR e Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto.