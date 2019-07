Novità dal QuakeCon 2019: DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order in arrivo su PS Now

Durante l'ultima edizione del QuakeCon, i canali social di Bethesda hanno confermato l'imminente arrivo di DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order nel catalogo digitale di PS Now.

Tutti e tre i kolossal di Bethesda saranno messi a disposizione degli abbonati al servizio in game streaming di Sony a partire da martedì 6 agosto.

Wolfenstein The New Order è il primo capitolo reboot sviluppato da MachineGames per riportare in auge questa questa iconica serie sparatutto: il suo arrivo su PS Now rappresenta l'occasione perfetta per approcciarsi a questa saga prima di lanciarsi nelle atmosfere retro-scifi dell'ultimo capitolo con protagoniste le figlie gemelle di B.J., Wolfenstein Youngblood.

Altrettanto interessante è poi l'invito che Bethesda rivolge a tutti i cultori di FPS e GDR in prima persona con il reboot di DOOM di id Software e Fallout 4, l'ultimo capitolo singleplayer di questa leggendaria serie ruolistica ad ambientazione post-apocalittica.

Appuntamento al 6 agosto, quindi, per assistere all'ingresso nella ludoteca di PS Now di questi tre capolavori: come per tutti gli altri giochi del servizio di Sony, anche in questo caso sarà possibile fruire i titoli in streaming (con una connessione minima di 5Mb/s) o scaricare direttamente i giochi interessati sulla propria PS4.