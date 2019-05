Novità di Red Dead Online: Revolver LeMat, vestiti inediti e Lingotti d'Oro

Le novità di Red Dead Online che accompagnano la pubblicazione dell'update 1.08 e la fine della fase di Beta sono davvero tante. Tra attività inedite e modifiche al sistema di Ostilità, l'ultimo aggiornamento del kolossal western di Rockstar Games porta in dote anche nuovi oggetti e capi di vestiario.

A partire da oggi, martedì 14 maggio, il catalogo digitale di Wheeler, Rawson & Co. comprende il Revolver LeMat, una potente pistola a canna lisica con tamburo girevole a 9 colpi e canna secondaria a colpo singolo che spara devastanti pallettoni.

Oltre al ritorno del revolver che tante gioie (e qualche grattacapo con rappresentanti della legge e gang nemiche) ha regalato agli emuli di John Marston nel primo Red Dead Redemption, l'aggiornamento 1.08 di Red Dead Online rimpolpa il guardaroba digitale degi utenti con dei nuovi capi di vestiario che comprendono le bandane decorate e i poncho, assieme a delle emote inedite come Dito Medio e Gola Tagliata. Sia gli abiti che le emote potranno essere acquistate recandosi presso uno dei tanti negozi ingame sparsi per la mappa della modalità multiplayer di RDR 2.

Per festeggiare la conclusione della fase di Beta di Red Dead Online, i ragazzi di Rockstar Games decide di regalare 15 Lingotti d'Oro e un boost di esperienza del 25% a tutti coloro che, in questa settimana, affronteranno le missioni Free Roam e le modalità La Terra delle Opportunità e Rese dei Conti. I possessori della Ultimate Edition di Red Dead Redemption riceveranno anche 100 dollari virtuali e l'emote Gola Tagliata in regalo. Sapevate inoltre che sarà possibile giocare a Red Dead Online senza PS Plus fino al 27 maggio?