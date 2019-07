Novità di Red Dead Online: tanti sconti, boost di denaro e capi di abbigliamento inediti

Dopo aver sognato di cavalcare verso il Sole con le immagini della Frontiera esterna di Red Dead Redemption 2, gli autori di Rockstar Games ci invitano a esplorare l'universo multiplayer di Red Dead Online per apprezzarne i contenuti inediti introdotti con l'update di inizio luglio.

In occasione dell'Independence Day, il team della Grande R celebra la ricorrenza americana con tantissime ricompense e bonus per chi desidera alimentare il proprio spirito avventuroso. Le novità previste sono davvero tante e spaziano da un boost nell'acquisizione di denaro ed esperienza all'aggiunta di nuovi elementi per la customizzazione estetica.

Nello spirito di questa settimana di festeggiamenti, tutti i mercanti della Frontiera di Red Dead Online offriranno Olio per Armi gratuito a coloro che ne faranno richiesta, consentendoci così di tenere in ottime condizioni il nostro equipaggiamento. Sempre nel corso della settimana per le celebrazioni dell'Independence Day, sarà possibile ottenere un bonus del 30% di denaro e di esperienza acquisiti durante le nostre scorribande in rete.

Tra le altre iniziative promosse dai commercianti della Frontiera della modalità multiplater di RDR2, troveremo poi l'Evans a ripetizione con il 25% di sconto, le bandiere per accampamento gratuite fino all'8 luglio e una riduzione del 50% del prezzo delle bandane rosse, bianche e blu. Nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. potremo trovare nuovi oggetti come i caldi Mini chaps in pelle e gli ultimi pezzi dei Chaps Griffith.

Chi vuole essere sempre alla moda anche tra le sconfinate radure del Vecchio West, sarà infine felice di trovare nella sezione Abbigliamento del catalogo dei negozianti una nuova sezione che comprende il robusto Cappello Cromwell e gli slanciati Pantaloni Cabrera. Prima di lasciarvi sellare il cavallo per partire alla volta della dimensione free roaming di Red Dead Online, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare il nostro approfondimento su Red Dead Online dopo la Beta.