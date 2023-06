Tutte le novità della Season 8 di NBA 2K23 e della Stagione 1 di LEGO 2K Drive

Dopo aver portato il basket nella nextgen con le novità di gameplay di NBA 2K23, i ragazzi di 2K Games illustrano tutte le novità della Stagione 8 del simulatore cestitico e della prima Season che dà inizio alla fase di supporto post-lancio di LEGO 2K Drive.

Partendo dal simulatore di basket targato Visual Concepts, 2K ci prepara all'arrivo della Stagione 8 nelle modalità La Mia Carriera, MyTeam e The W di NBA 2K23 delineando il quadro completo delle novità che andranno a caratterizzare questa fase ingame a partire da venerdì 30 luglio.

La Season 8 porta in dote nuovi capi di abbigliamento e collaborazioni con marchi come OVO, Crocs, Gallery Department, Marathon, Eastside Golf, Daily Paper x Dreamville, Palm Angels, NASA e molti altri. Sempre nel corso della prossima fase stagionale di NBA 2K23, i fan del basket potranno spingere al limite le proprie abilità con uno dei più grandi realizzatori di tutti i tempi dell'NBA, ovvero Kevin Durant. Non mancheranno poi le ricche ricompense da sbloccare seguendo le attività della nuova Stagione, come un paio di salopette, una mascotte NBA e un cappello New Era ne La mia Carriera, più carte endgame e nuovi Invincibili in MyTeam e la carta Steqwie 1 Shoe in The W, oltre a tantissime altri elementi sbloccabili.

Anche per quanto riguarda il frizzante arcade racer LEGO 2K Drive sono previste tante sorprese e aggiunte. La prima Stagione del Drive Pass introduce nuove sfide in tutto l'universo open world di Mattonia, da sbloccare gratis o come parte del Drive Pass Premium incluso nel Drive Pass Anno 1 di LEGO 2K Drive.

La Stagione 1 offre la possibilità di sbloccare 10 nuovi veicoli come la Dodge Charger R/T del 1970 e la Nissan Skyline GT-R, oltre a comprendere il nuovo gruppo del Team Saetta composto dalle sorelle Rita e Lita Malachi, dei pacchetti di mattoncini, adesivi e altro ancora da utilizzare nel Garage per customizzare, evolvere e abbellire i propri bolidi digitali. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di LEGO 2K Drive.