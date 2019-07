Novità sul sistema di personalizzazione delle armi in Cyberpunk 2077

Dopo essere stato grande protagonista all'E3 2019 anche per l'arrivo di Keanu Reeves alla conferenza Microsoft, Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi dalla community, che non vede l'ora di mettere le mani sul nuovo progetto di CD Projekt RED, gli autori di The Witcher.

A questo punto, quando manca poco meno di un anno alla release del gioco, prevista per il prossimo mese di Aprile, ogni informazione in arrivo fa sussultare tutti gli amanti del gioco, specie quando a diffonderla sono gli stessi sviluppatori.

Mateusz Thomaszkiewicz, quest designer di Cyberpunk 2077, ha parlato in una recente intervista, del sistema di personalizzazione delle armi del gioco, rivelando alcuni dettagli interessanti: "Il giocatore potrà personalizzare le armi in tantissimi modi. Sarà possibile aggiungere mirini, silenziatori e cose del genere. Dipende ovviamente dal tipo di arma in questione e quanti slot per i miglioramenti hanno a disposizione. Per quanto riguarda i tipi di arma non ricordo quanti ce ne sono, ma saranno diversi. Quindi ci saranno armi da corpo a corpo: katana, martello, coltello, nanowire e quant'altro. Armi a vario raggio d'azione, armi pesanti, leggere, mitragliatrici, revolver, fucili di precisione".

Insomma avremo a disposizione un vero e proprio arsenale e potremo anche personalizzarlo in diversi modi. Niente male, no?

