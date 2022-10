Square Enix RPG World: visita la nostra pagina dedicata: speciali, notizie, video e live!

La lineup autunno/inverno di Square Enix è ricca di giochi a tema JRPG, a settembre il publisher ha pubblicato Valkyrie Elysium su console PlayStation ma ci sono altri titoli degni di nota in uscita e proprio grazie alla collaborazione con Square Enix, vi proponiamo una nuova pagina evento per tenere traccia di tutte le novità sui giochi in questione, tra cuoi The DioField Chronicle , Dragon Quest Tresures, Star Ocean The Divine Force.

Nello specifico, la pagina dedicata Square Enix RPG World su Everyeye.it ha per protagonisti Harvestella, The DioField Chronicle, Star Ocean The Divine Force, Valkyrie Elysium, Tactics Ogre Reborn, Dragon Quest Treasures e Theatrhythm Final Bar Line.

Un punto di raccolta per tutti i contenuti editoriali sui giochi citati, non solo le recensioni (come la recensione di The DioField Chronicle) ma anche notizie, guide, trailer, approfondimenti, retrospettive, video speciali, interviste e tanti altri contenuti curati dalla redazione di Everyeye. Ad esempio per iniziare vi segnaliamo la guida di The DioField Chronicle e le cinque cose da sapere assolutamente su Valkyrie Elysium.

Vi invitiamo a salvare la pagina Square Enix RPG World tra i preferiti del vostro browser e tornare a visitarla ogni giorno, le novità non mancheranno, nell'ottica di fornirvi una copertura editoriale estremamente approfondita sui nuovi giochi Square Enix in uscita in autunno e inverno.