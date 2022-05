Novità su Star Ocean The Divine Force imminenti: il messaggio di Square Enix

Lo scorso ottobre, in occasione del venticinquesimo anniversario del brand, è stato annunciato Star Ocean The Divine Force, nuovo episodio della serie JRPG sci-fi prodotto da Square Enix. Da allora le informazioni sul gioco sono state molto limitate, senza novità rilevanti negli ultimi mesi. Ma l'attesa sembra volgere al termine.

Stando a quanto riportato dall'account Twitter ufficiale giapponese di Star Ocean, aggiornamenti sullo sviluppo di Star Ocean The Divine Force arriveranno presto, precisamente verso la fine di giugno 2022. A corredo del tweet viene pubblicata anche una nuova foto dell'opera, sebbene non sia ben chiaro se si tratti di una cutscene o se sia presa da una sequenza di gameplay.

"Nuove informazioni su Star Ocean The Divine Force dovevano essere durante questa primavera, e ci scusiamo profondamente per avervi fatto aspettare. Ci stiamo preparando a condividere maggiori informazioni verso fine giungo. Il team sta lavorando duro per venire incontro alle vostre aspettative, e speriamo che riusciate a portare ancora pazienza in questo periodo", recita il messaggio tradotto.

Sviluppato da Tri-Ace, Star Ocean The Divine Force non sarà esclusiva PlayStation: Square Enix ha infatti confermato che l'atteso JRPG arriverà anche su Xbox Series X/S e Xbox One, oltre ad esordire su PC via Steam. L'uscita è attualmente prevista per un generico 2022, senza una finestra di lancio più dettagliata.