Importanti novità su Starfield di Bethesda in arrivo durante il PAX East?

Le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi davano lo sviluppo di Starfield a rilento sulla tabella di marcia di Bethesda a causa dei problemi riscontrati con Fallout 76. Eppure, gli stessi vertici di Bethesda potrebbero annunciare delle importanti novità sul progetto sci-fi durante il PAX East del 28 e 29 marzo.

Il nome di Starfield è infatti apparso nella rosa dei quesiti posti dal colosso videoludico statunitense in un sondaggio rivolto a tutti i futuri spettatori del Penny Arcade Expo di Boston.

In una lunga ma circostanziata lista che comprende altri progetti di Bethesda come DOOM Eternal, Quake Champions, Wolfenstein Youngblood, RAGE 2, Fallout 76 e The Elder Scrolls Online, chi ha confezionato questo sondaggio ufficiale ha voluto inserire Starfield per chiedere agli spettatori del PAX East di fine marzo quale titolo attende con maggior trepidazione.

Sempre nel sondaggio, però, si specifica che non tutti i giochi e i franchise segnalati in questa lista saranno presenti ai Bethesda Game Days della kermesse videoludica di Boston. Le ultime informazioni forniteci a tal proposito dai vertici del publisher e sviluppatore americano, d'altronde, invitavano i fan a pazientare per ricevere ulteriori dettagli sull'epopea open-world Starfield e sull'altro, grande titolo con vista sulla next-gen in sviluppo presso le sussidiarie di ZeniMax, ossia il kolossal ruolistico The Elder Scrolls VI.