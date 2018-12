Il 2019 di Platinum Games? Ne parlano il Game Director Kamiya e il Produttore Inaba!

Platinum Games è attualmente impegnata su numerosi ed interessanti progetti. Su molti di questi, tuttavia, le informazioni a disposizione del pubblico non sono ancora moltissime. Sembra però che il 2019 possa portare molte novità.

All'interno di un articolo recentemente apparso sulla rivista nipponica Weekly Famitsu, due personalità d'eccezione di Casa Platinum Games hanno condiviso i propri pensieri sul prossimo anno: il Produttore e Direttore Esecutivo Atsushi Inaba, e il Game Director Hideki Kamiya. Entrambi hanno presentato una propria "parola chiave" per descrivere il 2019, insieme ad alcune sintetiche riflessioni, che vi riportiamo qui di seguito.

La parola d'ordine di Inaba è "aperto". I suoi piani per il 2019, che prevede essere un anno "decisamente intenso", sono quelli di ampliare i propri confini. Il Produttore di Platinum Games ha inoltre dichiarato di avere numerose novità da rendere pubbliche nel corso del prossimo anno, sulle quali tuttavia non può ad ora fornire alcuna anticipazione.

Interessanti anche le dichiarazioni di Kamiya: la parola d'ordine per il nuovo anno del Game Director è "programma". Lo sviluppatore, che descrive il 2018 come un anno di duro lavoro, si propone infatti di fare del rispetto delle tabelle di marcia un obiettivo fondamentale per il suo 2019.

Ricordiamo ai lettori che tra i progetti noti al pubblico attualmente in lavorazione presso Platinum Games troviamo giochi quali Granblue Fantsy Relink, un action-RPG sviluppato in collaborazione con Cygames, Bayonetta 3, esclusiva per Nintendo Switch, e Babylon's Fall, progetto ancora alquanto misterioso realizzato insieme a Square Enix. Su quale di questi vorreste ricevere al più presto nuove informazioni?