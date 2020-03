Tutte le novità dell'update di marzo di Control nel video di Remedy

Mentre NVIDIA si premura di illustrare le migliorie grafiche del sistema DLSS 2.0 per schede grafiche GeForce della famiglia RTX, il team di Remedy Entertainment pubblica un video gameplay di Control che delinea le principali novità legate all'update di marzo del loro celebre metroidvania.

L'aggiornamento che coinciderà con l'arrivo dell'espansione The Foundation di Control offrirà diverse innovazioni che contribuiranno a rendere più divertente l'esperienza di gioco offerta dal titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Grazie all'update di marzo, gli emuli di Jesse Faden avranno a disposizione l'abilità Shield Rush, una versione più avanzata e "aggressiva" del potere Shield che consente ai giocatori di raccogliere i detriti presenti nello scenario per scagliarsi contro i nemici di turno e provocargli un danno più esteso.

Nel novero degli interventi compiuti dagli sviluppatori finlandesi per migliorare costantemente l'offerta ludica di Control, è poi impossibile non citare la modifica della minimappa per favorirne la leggibilità e la revisione del modulo per la gestione dell'albero di abilità, ivi compreso il sistema per riallocare i punti abilità acquisiti nel corso dell'avventura. L'uscita dell'update di Control dovrebbe avvenire in contemporanea con l'approdo su PC, PS4 e Xbox One del DLC The Foundation, previsto per mercoledì 25 marzo.