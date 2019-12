Novità videogiochi: questa settimana arrivano Guntech, Chaos Hero e Deadly Runner

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di uscita, come avviene solitamente tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Pochi i lanci di spessore, con la maggior parte delle novità concentrate su PC e relative al mondo indie, in mancanza di grandi produzioni AAA e AA.

Lunedì 30 dicembre

Guntech | PC, Mac

Candera The Forgotten Realm | PC

Infferno | PC

Granny Chapter Two | PC

Knight Solitaire | PC

Martedì 31 dicembre

Live Checkpoint | PC

Tri-Wing | PC

Lighting Fighter | PC

Chaos Hero | PC

Street Hoop | PC

Mercoledì 1 gennaio

Chemical Chimpet | PC

Gnubbl | PC

Fuzzy’s Quest | PC

Cosmos | PC

Steel Rain | PC

GraFi Lunar | PC

Giovedì 2 gennaio

Link-a-Pix Deluxe | Switch

WildIsland | PC

Number | PC

Venerdì 3 gennaio

Necro Wars | PC

Witchcraft Pandora's Box | PC

God of Gym | PC

Deadly Runner | PC

Tra le principali uscite videogiochi della settimana troviamo God of Gym, Deadly Runner, Number, WildIsland, GraFI Lunar, Steel Rain, Chaos Hero, GunTech e Infferno, tutti in uscita esclusivamente su PC. Unica novità per console è Link A Pix Deluxe, disponibile dal 2 gennaio su Nintendo Switch.