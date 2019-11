Novità videogiochi: tutte le uscite di novembre 2019 per PS4, Switch, Xbox e PC

Novembre è il mese che da il via alla stagione natalizia e per questo i principali publisher cercano di essere ben presenti sugli scaffali dei negozi lanciando tantissime novità. Novembre 2019 non fa eccezione grazie all'arrivo di giochi come Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order e Red Dead Redemption 2 per PC.

Venerdì 8 novembre potremmo mettere le mani su Need for Speed Heat e Death Stranding mentre a metà mese arriveranno Star Wars Jedi Fallen Order e Pokemon Spada e Scudo ma queste non sono ovviamente le uniche uscite di novembre 2019, ecco il calendario completi dei nuovi giochi PS4, PC, Xbox e e Nintendo Switch.

Uscite giochi ottobre 2019

Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout - 1 novembre (PC, PS4, Switch)

Planet Zoo - 5 novembre (PC)

Just Dance 2020 - 5 novembre (PS4, Xbox One, Wii, Switch)

Red Dead Redemption - 5 novembre (PC)

Red Dead Online - 5 novembre (PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 5 novembre (PC, PS4, Xbox One)

Valfaris - 6 novembre (PS4, Xbox)

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - 8 novembre (Switch)

New Super Lucky's Tale - 8 novembre (Switch)

Need for Speed Heat - 8 novembre (PC, PS4, Xbox One)

Death Stranding - 8 novembre (PS4)

Layton's Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari - 8 novembre (Switch)

Age of Empires 2 Definitive Edition - 14 novembre (Switch)

Pokemon Spada e Scudo - 14 novembre (Switch)

Star Wars Jedi Fallen Order - 15 novembre (PC, PS4, Xbox)

Shenmue 3 - 15 novembre (PC, PS4)

Narcos Rise of the Cartels - 19 novembre (PC, PS4, Switch)

Football Manager 2020 - 19 novembre (PC)

Sniper Ghost Warrior Contracts - 22 novembre (PC, PS4, Xbox)

Sid Meier's Civilization 6 - 22 novembre (PS4, Xbox)

I giochi citati in apertura però sono solamente la punta dell'iceberg e nei prossimi 30 giorni vedremo anche produzioni come Sniper Ghost Warrior Contracts, Shenmue 3, Narcos Rise of the Cartels, Sid Meier's Civilization 6 per console, Age of Empires 2 Definitive Edition per PC e Football Manager 2020.

Per la lista completa vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati alle uscite PS4 e Xbox One di novembre 2019, nuovi giochi PC novembre e novità Nintendo Switch di novembre 2019.