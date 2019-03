Novità videoludiche sul personaggio di Sonic in arrivo questa sera?

Gli appassionati del porcospino blu potrebbero voler tenere d'occhio la serata di sabato 16 marzo. In data odierna, infatti, SEGA potrebbe condividere numerose novità legate a Sonic.

Nel corso del mese di febbraio, infatti, la Compagnia ha reso noto al pubblico la sua partecipazione al SXSW 2019, Festival dedicato all'intrattenimento videoludico in programma a Austin, Texas, tra venerdì 15 e domenica 17 marzo. In particolare, SEGA ha confermato che durante l'evento si terrà il Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel, ovvero un panel di approfondimento interamente dedicato al celebre porcospino blu.

Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Sonic ci ricorda l'appuntamento odierno tramite un cinguettio dedicato, che promette novità su "Team Sonic Racing, Sonic ed altro!". Il panel prenderà il via alle ore 1:00 Central Time, corrispondenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Durante l'edizione dello scorso anno, la Compagnia ha annunciato Sonic Mania Plus, oltre ad una nuova serie animata dedicata a Sonic. Cosa potremmo aspettarci dal panel di questa sera?



In attesa di saperne di più sui progetti di SEGA, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Team Sonic Racing, a cura di Marco Mottura. Il gioco è atteso su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2019.