Novità di World of Warships: ecco le Missioni di Combattimento dell'aggiornamento 0.9.0

A margine del video sulle novità dell'update 0.9.0 di World of Warships, i ragazzi di Wargaming.net descrivono le nuove Missioni di Combattimento introdotte nel loro simulatore strategico con l'ultimo, importante aggiornamento su PC, PS4 e Xbox One.

Attraverso le Missioni di Combattimento, gli appassionati vecchi e nuovi di WoW possono cimentarsi in sfide giornaliere ed eventi speciali con cui ottenere delle ricompense che spaziano dalle mimetiche per il proprio Comandante ai crediti ingame, fino ad arrivare ai dobloni spendibili nel negozio interno e alla nuova risorsa temporanea dei Gettoni Britannici. Questi ultimi possono essere spesi per riscattare gli Incrociatori pesanti britannici in Accesso Anticipato: per ottenerli bisogna dedicarsi alle Consegne del Giorno o alle Direttive e Missioni giornaliere.

Il nuovo evento di World of Warships richiede il completamento delle 36 missioni distribuite in 4 Direttive, la prima delle quali sarà disponibile al lancio dell'aggiornamento 0.9.0. Quanto alle sfide giornaliere, il team di Wargaming.net ci informa che al completamento delle catene di missioni di combattimento giornaliere riceveremo dei bonus ingame che varieranno in funzione del numero di attività svolte. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi lasciamo al link del sito ufficiale di World of Warships e alla descrizione dettagliata delle diverse Missioni di Combattimento e dei premi ottenibili una volta completate.