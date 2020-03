Novità di World of Warships: partono i Test Pubblici per l'update 0.9.3

Dopo aver regalato 14 giorni di account Premium di World of Warships per l'emergenza Coronavirus, team di sviluppo di WarGaming.net lancia la fase di Test Pubblici di WoW: ecco tutte le novità dell'aggiornamento 0.9.3 del simulatore navale scaricabile gratis su PC, PS4 e Xbox One.

Il Public Test del nuovo aggiornamento di World of Warships è partito nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo, e si concluderà martedì 31 marzo in coincidenza del reset delle attività per l'arrivo dell'update "finale" che porterà il gioco alla versione 0.9.3 su tutte le piattaforme.

Tra le novità previste con il prossimo update del simulatore free-to-play degli sviluppatori bielorussi, citiamo l'uscita dalla fase in accesso anticipato dei Cacciatorpedinieri Europei e l'introduzione di una nuova Campagna che consentirà lo sblocco di un Capitano Storico.

Nel novero degli interventi compiuti da WarGaming.net, citiamo anche la riformulazione dell'albero tecnologico dei Cacciatorpedinieri Europei e dei miglioramenti al sistema di matchmaking. Le modifiche al netcode, nelle intenzioni degli sviluppatori europei, saranno attive per tutta la durata dell'undicesima Stagione di battaglie Classificate Sprint, con sfide in formato 12 contro 12 con navi di livello IX-X nella modalità Corsa agli Armamenti. Già che ci siamo, consigliamo a chi ci segue di leggere questo approfondimento su World of Warships con tattiche e tecnologie navali nella storia.