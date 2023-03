Novità Xbox Game Pass aprile 2023: annuncio, giochi e data di uscita

Anche ad aprile il catalogo Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate ospiterà tanti nuovi giochi per le console Xbox, PC e Mobile (via Cloud): ecco le date da segnare sul calendario ed i primi giochi confermati su Xbox Game Pass ad aprile 2023.

Iniziamo rivelando i giochi annunciati in arrivo ad aprile, al momento la lineup include Everspace 2 per PC, Minecraft Legends, The Last Case of Benedict Fox e Homestead Arcana:

Giochi Xbox Game Pass aprile 2023

Everspace 2 per PC dal 6 aprile

Minecraft Legends dal 18 aprile

The Last Case of Benedict Fox dal 27 aprile

Homestead Arcana data da confermare

Questi però sono solo alcuni dei giochi in uscita su Xbox Game Pass ad aprile 2023, l'annuncio definitivo dovrebbe arrivare tra il 27 e il 28 marzo, alla fine di questo mese scopriremo dunque la lineup completa dei giochi in uscita ad aprile su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.

Nel frattempo possiamo divertirci con i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo 2023 tra cui troviamo Guilty Gear Strive (Cloud, Console e PC), Dead Space 2 e Dead Space 3 (Cloud via EA Play), Valheim Game Preview, Sid Meier's Civilization 6 (Cloud, Xbox e PC) e Ni no Kuni II Revenant Kingdom The Prince's Edition (Xbox e PC).