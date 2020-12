Novità Xbox Series X e Game Pass: una panoramica sui giochi in arrivo nel 2021

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e Microsoft ha voluto rendere disponibile una piccola anteprima dei giochi che arriveranno nel 2021 su Xbox Series X/S e dei titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Tra i giochi Xbox annunciati troviamo LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Far Cry 6, Chorus, CrossfireX, Resident Evil Village e Scarlet Nexus, di seguito l'elenco condiviso da Microsoft

Giochi Xbox 2021

CrossfireX

12 Minutes (console launch exclusive)

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined Kins A League of Legends Story

Scarlet Nexus

Balan Wonderworld

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Outriders

Coming to Xbox with Xbox Game Pass

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium (console launch exclusive)

The Gunk (console launch exclusive)

Warhammer 40K Darktide (console launch exclusive)

Exomecha (console launch exclusive)

Shredders (console launch exclusive)

Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life

Su Xbox Game Pass arriveranno invece (tra gli altri) Halo Infinite atteso per l'autunno 2021, Scorn, Exomecha, Warhammer 40K Darktide, The Medium e Psychonauts 2. Questa è ovviamente solo una piccola panoramica delle novità Xbox per il 2021, un gustoso antipasto che anticiperà quello che la stessa Microsoft ha definito "un anno ricco di novità e sorprese per la community Xbox."