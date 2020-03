Novità per Xbox Series X e Project xCloud presto in arrivo: date e orari delle dirette

La cancellazione della GDC 2020 non ha fermato Microsoft, che ha appena annunciato due giornate ricche di dirette durante le quali mostrerà tutti i contenuti inizialmente pianificati per la fiera degli sviluppatori.

Nelle giornate di martedì 17 marzo e mercoledì 18 marzo Microsoft terrà numerosi panel dedicati ai suoi giochi (Gears 5, Sea of Thieves, Wasteland, ecc) e a diversi argomenti di attualità videoludica, ma soprattutto svelerà nuove informazioni su Xbox Series X, attesissima console next-gen attesa a Natale 2020, su Project xCloud, servizio di gaming in streaming made in Redmond, e sugli avanzamenti tecnici delle DirectX. A seguire trovate il programma integrale delle due giornate (orari italiani).

Giorno 1 - 17 marzo

18:00 Welcome to Game Stack Live!​

18:25 How The Coalition built Gears 5 to be more accessible

18:45 Building accessibility into your game - the Xbox Accessibility Guidelines

19:00 Panel: The changing nature of today’s game industry

19:35 Panel: How to be intentionally inclusive in your game design

20:15 What is Microsoft Game Stack?

20:30 The Importance of LiveOps

21:00 Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality

21:35 What it means to run a game studio – a conversation with Turn 10

22:00 Maximizing impact and reach for your independent games with the ID@Xbox team​

Giorno 2 - 18 marzo

18:00 Previously on Game Stack Live

18:15 How inXile used creative iteration to drive Wasteland's development

18:40 Panel: How online services are defining the next generation of game development

19:40 Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming

20:40 The spark of creativity that drives Double Fine

21:20 What’s new in DirectX: Raytracing, mesh shading, and more

L'appuntamento più atteso è senza dubbio quello dedicato a Xbox Series X e Project xCloud, intitolato "Il prossimo capitolo nel gaming", durante il quale scopriremo con tutta probabilità nuove informazioni sulla console e il servizio che segneranno i prossimi anni di Microsoft.