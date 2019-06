Quanti NPC giocabili troveremo in Watch Dogs Legion? 'Tra le migliaia e i milioni'

Tra i protagonisti della conferenza di Ubisoft all'E3 2019, troviamo sicuramente Watch Dogs Legion, terza iterazione dell'IP, pronta a trasportarci nel cuore di una futura Inghilterra.

Tra le caratteristiche più innovative della produzione troviamo la scelta del team di sviluppo di non offrire al giocatore un singolo protagonista, consentendo invece agli utenti di vestire i panni di diversi NPC che incontreranno per le strade della Londra ricreata dal team Ubisoft. Una feature sicuramente intrigante e che è stata oggetto di approfondimento nel corso di un'intervista concessa da Shelley Johnson, associate producer del gioco, a Game Crate. Il portale ha infatti domandato maggiori informazioni sul numero di NPC giocabili presenti nel gioco. Piuttosto intrigante la risposta di Johnson, che ha dichiarato: "Non c'è un limite. Potrebbe collocarsi ovunque tra le migliaia e i milioni". Articolando ulteriormente il proprio commento, l'associate producer di Watch Dogs Legion ha evidenziato come si tratti di personaggi generati in maniera procedurale: "[...] abbiamo speso quattro anni nel costruire la tecnologia che fosse in grado di tener fede a questa promessa e che includesse la capacità di mettere insieme questa enorme città di personaggi [...]". Sembra dunque che i giocatori avranno la possibilità di sbizzarrirsi nella scelta di chi vestire i panni all'interno del gioco che, ricordiamo, conterà venti diverse versioni della sceneggiatura.



