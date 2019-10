Gli NPC dei prossimi Call of Duty avranno caratteristiche simili a quelle dei giocatori?

Sembra proprio che Activision abbia studiato una tecnologia decisamente particolare e attraverso la quale potrebbero cambiare sensibilmente le caratteristiche fisiche e i comportamenti dei personaggi non giocanti presenti nei prossimi giochi.

Il brevetto di cui vi parliamo parla infatti di un algoritmo (il cui sviluppo è iniziato nel 2014) in grado di studiare le caratteristiche dei giocatori come età, abilità, tendenze a giocare in gruppo, quantitativo di ore giocate e stile di gioco. La raccolta di tutti questi dati porterà i team di sviluppo ad inserire nei propri titoli dei bot in grado di replicare in maniera più o meno fedele tutti questi atteggiamenti così da dare ai giocatori la sensazione di aver combattuto contro un utente in carne ed ossa.

Pare che tra i dati raccolti vi siano anche quelli anagrafici, anche se nel momento esatto in cui l'intelligenza artificiale utilizzerà quello specifico profilo ne renderà anonimi tutti i dati sensibili come luogo di provenienza e sesso.

Insomma, non è da escludere che tale sistema possa essere già implementato nei primi titoli in arrivo sull'appena annunciata PlayStation 5 e Xbox Scarlett, magari proprio nel prossimo episodio di Call of Duty che secondo alcuni rumor potrebbe essere il nuovo Black Ops.

