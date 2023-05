Può un NPC di Red Dead Redemption 2 commettere un grave crimine? Sì, ecco come

Sta destando molto stupore un video pubblicato in queste ore su Reddit che dimostra come un giocatore sia riuscito a spingere un personaggio non giocabile a commettere un crimine in Red Dead Redemption 2. Assurdo, ma vero.

Il giocatore è entrato in un negozio ed ha puntato una pistola contro il povero negoziante, quest'ultimo di conseguenza ha aperto il fuoco. Il giocatore però non ha risposto ed è uscito dal negozio, avvicinandosi ad un NPC, il negoziante però ha continuato a sparare colpendo anche l'ignaro personaggio non giocabile, che a questo punto accecato dalla rabbia ha ucciso il titolare del negozio.

Il video sta facendo molto discutere poiché dimostra come il sistema di gioco ideato da Rockstar Games sia incredibilmente versatile e permetta di dare vita a scene e situazioni poco comuni. Effettivamente, perché mai un comune NPC dovrebbe uccidere un negoziante? Eppure, è quanto è accaduto, a testimonianza di come il gameplay di Red Dead Redemption 2 sia molto più profondo di quanto si creda.

