Gli NPC di The Outer Worlds potranno essere Attaccati dai Giocatori

Durante il PAX East 2019, Obsidian ha avuto modo di mostrare una nuova Demo Gameplay di The Outer Worlds, la nuova IP attualmente in via di sviluppo presso gli studi della Software House.

Grazie a questa dimostrazione, della durata di circa una ventina di minuti, il team di Obsidian ha avuto modo di approfondire alcune delle dinamiche di gioco che caratterizzeranno il Titolo. I Co-Director di The Outer Worlds avevano già anticipato alcune informazioni in merito alla libertà di azione di cui giocatori e giocatrici avrebbero potuto beneficiare all'intero della loro creazione videoludica. Nel corso del panel tenuto al PAX East, sono emersi in merito ulteriori specifiche.

In particolare, gli sviluppatori presenti hanno confermato che all'interno del Gioco, gli Utenti saranno liberi di attaccare, ed eventualmente sconfiggere, ogni NPC presente all'interno del mondo di The Outer Worlds. In merito, il Team Obsidian, parlando della location di Byzantium, ha infatti dichiarato: "Durante il gioco, se ti trovi nel corso di un normale playthrough, difficilmente dovrete combattervi, sebbene possiate uccidere chiunque se lo desiderate". Un'ulteriore grado di libertà d'azione sarà dunque a disposizione dei Giocatori all'interno di questo nuovo RPG.



In precedenza, i due Co-Director, Tim Cain e Leonard Boyarsky, avevano offerto interessanti dettagli sulla narrazione in The Outer Worlds, il quale, purtroppo, manca attualmente di una data di pubblicazione precisa.