NPD Group ribadisce: PS5 e Xbox Scarlett annunciate quest'anno e lanciate nel 2020

"Prevedo gli annunci nel 2019 con i lanci fissati al 2020, sia per quanto riguarda PlayStation 5 che Xbox Scarlett ", ha dichiarato l'analista Mat Piscatella. "In ogni caso, penso che siamo passati oltre il modello tradizionale di generazione. Mi aspetto che entrambe le compagnie presentino delle feature che andranno a rendere i confini [tra una generazione e l'altra] sempre più sottili".

Come evidenziato anche dal leader di Square-Enix , le console di attuale generazione cominciano ad imboccare il viale del tramonto, e da diversi mesi non si fa altro che parlare, discutere e speculare riguardo all'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett .

