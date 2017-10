NPD: nonostante le polemiche, i giochi con microtransazioni continuano a vendere

Uno degli argomenti che più ha fatto parlare di sé nell'ultimo periodo all'interno del mondo videoludico è la questione delle microtransazioni . Diverse sono state le produzioni finite nell'occhio del ciclone, tuttavia, secondo Matt Piscatella, analista presso NPD, sembra che le polemiche non abbiano alcun impatto negativo sulle vendite.

"Non direi che la presenza di loot box garantisca una maggiore quantità di vendite rispetto ai titoli in cui non ci sono. Ciò che risulta, è che le controversie riguardo le microtransazioni non hanno ancora determinato una diminuzione chiara delle vendite potenziali dei giochi in cui sono presenti". Pare, dunque, che le polemiche per Destiny 2 o FIFA 18 non abbiano sortito effetti negativi rilevanti. Piscatella conclude affermando che entro fine anno sarà possibile avere un quadro più completo del fenomeno grazie ai dati di vendita di titoli come La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Forza Motorsport 7 e Star Wars Battlefront II.