NPD settembre 2019: NBA 2K20 è già il gioco più venduto dell'anno in USA

Nonostante le pessime recensioni degli utenti e le polemiche sul sistema dei premi , lo sportivo di Visual Concept si è rivelato un successo incredibile. Piscatella fa notare che che NBA 2K20 ha anche fatto registrare il miglior lancio di sempre per uno gioco di sport negli USA , superando il precedente record detenuto da NBA 2K19. Il secondo titolo più venduto di settembre è stato Borderlands 3 , che ha fatto segnare il miglior debutto di sempre per il franchise. Chiude il podio FIFA 20 , il cui successo non è paragonabile a quello riscosso in Europa.

SEP 2019 US NPD THREAD - NBA 2K20 launches as the best-selling game of 2019, Borderlands 3 sets a new franchise launch month sales record, and Switch leads hardware (again). Here are all the U.S. Video Game market highlights from The NPD Group! https://t.co/SiddwGKthF — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 17, 2019

US NPD SW - Sep 2019 Top 20 Sellers - NBA 2K20 is the best-selling game of September 2019. pic.twitter.com/9je2HLxGUA — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 17, 2019

US NPD SW - NBA 2K20 debuts as the best-selling game of September 2019, and instantly becomes the best-selling game of 2019 year-to-date. NBA 2K20 launch month sales were the highest for any Sports game in history, exceeding sales of the previous record holder, NBA 2K19. pic.twitter.com/d8PnqEsvMd — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 17, 2019