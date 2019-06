NPD svela i giochi terze parti più venduti su Nintendo Switch in USA

Non solo le esclusive come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, su Nintendo Switch vanno fortissimi anche titoli prodotti da terze parti. Basti pensare che anche un gioco ritenuto "impossibile" come The Witcher 3: Wild Hunt si appresta ad arrivare sull'ibrida.

Vi siete mai chiesti quali sono i più venduti in assoluto? Probabilmente sì. Purtroppo non abbiamo a disposizione dati globali, ma il celebre analista di NPD Mat Piscatella è appena venuto in nostro soccorso rivelandoci quali sono i giochi terze parti di maggior successo negli Stati Uniti d'America. A guidare questa speciale classifica c'è un prodotto nostrano, quel Mario + Rabbids: Kingdom Battle sviluppato da Davide Soliani e dai ragazzi di Ubisoft Milano. Seguono altri due pezzi da novanta, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Diablo 3. I rimanenti li lasciamo scoprire a voi nella Top 10 (i giochi sono ordinati in base ai soldi incassati):

Mario & Rabbids: Kingdom Battle Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Diablo III Just Dance 2019 Just Dance 2018 LEGO Marvel Super Heroes 2 LEGO Incredibles NBA 2K18 Monster Hunter Generations Ultimate FIFA 18

Cosa ve ne pare dei gusti dei videogiocatori d'oltreoceano? Cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate anche la classifica con le esclusive Nintendo Switch più vendute , anch'essa guidata dal baffuto idraulico italiano.