NPD USA 2020: The Last of Us 2 esclusiva più venduta, Ghost of Tsushima miglior nuova IP

Nonostante non sia nato sotto i migliori auspici, il 2020 si è rivelato indimenticabile per Sony, Oltre ad aver battuto tutti i record di vendita con PS5, la casa giapponese si è levata qualche bella soddisfazione anche con le ultime due grandi esclusive per PlayStation 4 - The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima.

Entrambi i giochi, oltre ad aver entusiasmato la critica - specialmente The Last of Us Part 2, vincitore di oltre 200 GOTY - hanno anche venduto milioni di copie. Dal resoconto annuale pubblicato da NPD, si evince inoltre che hanno segnato due primati negli Stati Uniti d'America durante il 2020. The Last of Part 2, sesto in classifica generale, si è rivelato il gioco esclusivo più venduto dell'anno, facendo meglio di titoli come Super Mario 3D All-Stars e Final Fantasy VIII Remake; Ghost of Tsushima, subito dietro in settima posizione, si è invece imposto come la nuova IP di maggior successo del 2020, battendo Marvel's Avengers, uscito su molte più piattaforme.

NPD USA 2020 | Top 10

Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Modern Warfare Animal Crossing New Horizon Madden NFL 21 Assassin's Creed Valhalla The Last of Us Part II Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D All-Stars Final Fantasy VII Remake

In ambito hardware non c'è stata partita: il 2020 ha visto trionfare Nintendo Switch , che ha battuto sia PlayStation 4, sia la nuova arrivata PS5.