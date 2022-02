NPD USA: PS5 batte Switch e torna in vetta, Pokémon Arceus il gioco più venduto

Com'è consuetudine, NPD ha aspettato la seconda metà di questo mese per diffonder ei dati relative alle vendite effettuate nel mercato nordamericano nel corso di gennaio 2022, mese che ha visto il ritorno in vetta di PlayStation 5.

Classifica Hardware USA | Gennaio 2022

PlayStation 5 Xbox Series X|S Nintendo Switch

Dopo un dominio durato molti mesi, Nintendo Switch comincia l'anno lasciando spazio sia a PlayStation 5, che si è imposta come la console più venduta e redditizia a gennaio 2022 in USA, e a Xbox Series X|S, che segue subito dietro in seconda posizione. Complessivamente, i giocatori hanno speso 390 milioni di dollari in console, in crescita del 22% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. È il secondo miglior gennaio di sempre, dietro solamente al corrispettivo del 2009, dopo gli incassi arrivarono a 447 milioni di dollari.

Classifica Software USA | Gennaio 2022

Pokémon Leggende Arceus (nuova entrata) Call of Duty Vanguard Monster Hunter: Rise Madden NFL 22 God of War (2018) Marvel's Spider-Man Miles Morales FIFA 22 Mario Kart 8* Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (nuova entrata) Battlefield 2042

*Vendite digitali non conteggiate

Pokémon Leggende Arceus, prevedibilmente, conquista la prima posizione nel suo mese di debutto, scalzando un Call of Duty Vanguard costretto ad arretrare in seconda piazza. Non passano inosservati gli enormi balzi compiuti da Monster Hunter Rise e God of War (2018) in concomitanza con la loro pubblicazione su PC: l'hunting game era 94° la scorsa settimana, mentre Kratos addirittura 194°. Degno di nota Spider-Man Miles Morales, che con le vendite di gennaio diventa il terzo gioco PlayStation di maggior successo nella storia negli USA, dietro solamente a Spider-Man e God of War (2018).