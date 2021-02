NPD USA, Switch la più venduta ma PS5 ha incassato di più: COD ancora primo

Il mercato videoludico nordamericano è in piena salute: Mat Piscatella, noto analista di NPD, ha condiviso quest'oggi i dati relativi allo scorso mese, che si è rivelato essere il miglior gennaio della storia nonostante non siano stati pubblicati nuovi blockbuster di rilievo.

A gennaio 2021 la spesa dei videogiocatori totale è aumentata in ogni ambito - console, videogiochi e accessori - facendo segnare complessivamente un +42% rispetto al medesimo periodo del 2020 e un record assoluto per il primo mese dell'anno. La console più venduta in assoluto è stata Nintendo Switch (i numeri non erano così alti dal gennaio del 2010, quando c'era ancora Wii in giro), ma è stata PlayStation 5 quella ad aver generato il maggior quantitativo di incasso, nonostante sia difficile da reperire. Il mercato nordamericano non vedeva incassi così elevati dal gennaio del 2009, anche in quel caso generati da Nintendo Wii. Complessivamente, il mercato hardware ha visto una crescita del 144% rispetto all'anno scorso.

Per il terzo mese consecutivo, è Call of Duty Black Ops Cold War ad aver conquistato la prima posizione della classifica. Grazie ai risultati conseguiti fino ad ora, risulta già essere il 20° videogioco più venduto della storia negli USA. In seconda posizione c'è Assassin's Creed Valhalla, diventato il gioco della serie venduto più rapidamente in assoluto dopo Assassin's Creed 3. Il segmento software ha fatto segnare una crescita del 36% rispetto al gennaio del 2020.

NPD USA | Top 10 videogiochi più venduti

Call of Duty Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Marvel's Spider-Man Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing New Horizons* Mario Kart 8 Deluxe* Ring Fit Adventure Call of Duty Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate NBA 2K21*

*Vendite digitali non incluse

Per quanto concerne gli accessori, segmento che ha segnato una crescita del 73% rispetto al gennaio dell'anno scorso, il più venduto in assoluto è stato il DualSense di PlayStation 5, seguito a ruota dall'Headset Pulse 3D.