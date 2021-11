NPD USA: Far Cry 6 è primo, Metroid Dread segna un record e Switch torna in vetta

Il sempre precisissimo Mat Piscatella, analista di NPD, ha appena pubblicato il report di ottobre 2021 sulle vendite di videogiochi, console e accessori negli Stati Uniti d'America.

Dai dati pubblicati dall'analista di NPD emerge che lo scorso mese il videogioco più acquistato dai giocatori nordamericani è stato Far Cry 6, con il resto del podio viene completato da altre due novità quali Back 4 Blood (seconda posizione) e Metroid Dread (terza piazza). Sono finite in top ten anche le altre new entry del mese: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è quinto, Marvel's Guardians of the Galaxy è settimo, Mario Party Superstars è ottavo e NHL 22 è nono.

NPD USA | I 10 videogiochi più venduti a ottobre 2021

Far Cry 6 (nuova entrata) Back 4 Blood (nuova entrata) Metroid Dread* (nuova entrata) Madden NFL 22 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (nuova entrata) FIFA 22 Marvel's Guardians of the Galaxy (nuova entrata) Mario Party Superstars (nuova entrata) NHL 22 NBA 2K22

*Vendite digitali non incluse

Altri dati rilevanti: al debutto, Far Cry 6 è immediatamente diventato l'ottavo gioco più venduto dell'intero 2021, mentre Metroid Dread ha fatto registrare il miglior mese di lancio della storia della serie negli USA vendendo ben 854 mila copie; in ambito hardware, invece, Nintendo Switch è tornata in vetta piazzando 711 mila unità (di cui 314 mila nella variante OLED). A settembre il dominio di 33 mesi di Switch era stato interrotto da PS5, console che a questo giro deve accontentarsi della seconda posizione.

N.B. I dati di vendita precisi relativi ai prodotti Nintendo sono stati svelati dal presidente di NoA Doug Bowser nel corso di un'intervista al Washingon Post.