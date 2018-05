NRG e High School Esport League unite per il primo torneo di Fortnite nei college

La formazione statunitense NRG Esports ha annunciato una partnership con la High School Esports League per il torneo Summer Open dedicato a Fortnite.

Il vincitore del torneo si guadagnerà una sessione di gioco addirittura di due ore con lo streamer ufficiale di Fortnite degli NRG, Svennoss.

Il direttore generale della High School Esports League, Mason Mullenioux, ha dichiarato: "Con l'esplosiva ascesa di Fortnite e l'arrivo delle borse di studio dedicate, proporre il Summer Open è stato un gioco da ragazzi. Quindi, essere i primi a offrire un torneo di Fortnite ci rende orgogliosi. Siamo entusiasti di continuare a creare maggiori opportunità e valore per gli studenti".

L'HESL è un'organizzazione che collega i club esport delle scuole superiori in tutto il Nord America in una lega unica. I club competono contro altre scuole nella loro regione per qualificarsi, poi, al campionato nazionale. Attualmente, la lega ha oltre 800 club partner e ospita competizioni in 14 titoli tra cui League of Legends, Paladins, Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive e Overwatch.

La lega ha anche una partnership con la società di videogiochi RESPAWN Products e l'Associazione Nazionale Esport Collegiate.

NRG Esports sembra nutrire un interesse particolare per gli esport a livello accademico. L'organizzazione e il team di Overwatch di sua proprietà, i San Francisco Shock, hanno recentemente stretto una partnership con L'Università di Berkeley per promuovere gli esport a livello scolastico.

Secondo Brett Lautenbach, CEO di NRG Esports, sostenere gli esport a scuola è una parte importante della strategia dell'organizzazione. "Siamo entusiasti di collaborare con High School Esports League per il primo torneo Fortnite a livello di college", ha dichiarato Lautenbach. "Questi giocatori sono il futuro degli esport professionistici e ogni possibilità che abbiamo di lavorare con loro per far crescere l'esport è una priorità assoluta".