Nuclear Throne potrebbe arrivare in futuro anche su Nintendo Switch

Nuclear Throne, l'ottimo top-down shooter roguelike ad opera di Vlambeer, ha fatto il suo debutto su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita nel 2015. Il producer Rami Ismail, tuttavia, ha confermato che il team sta considerando l'idea di portare il gioco anche su Nintendo Switch.

Come segnalato su Reddit, la notizia è arrivata con un recente podcast olandese dedicato ai videogiochi, con il producer Rami Ismail a confermare che il team di Vlambeer sta considerando il porting Nintendo Switch di Nuclear Throne. In effetti la console ibrida sarebbe un'ottima piattaforma sulla quale rilanciare il titolo, a partire dalla possibilità di giocare in modalità portatile (senza dimenticare i buoni risultati segnati dai giochi indie).

Tuttavia, per sapere se si passerà dalle buone intenzioni ai fatti concreti bisognerà attendere ulteriori informazioni dagli sviluppatori. Ricordiamo che Nuclear Throne è stato accolto con un certo calore dai giocatori e dalla critica: su Everyeye.it il titolo è stato premiato con la Recensione molto entusiastica del nostro Alessandro Mazzega.

Vi farebbe piacere se il porting di Nuclear Throne per Nintendo Switch venisse confermato in modo definitivo? Fatecelo sapere nei commenti. Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.