Nuclear Throne e Ruiner gratis su Epic Store: annunciato il prossimo gioco in regalo

Le alte sfere di Epic Games rendono finalmente disponibili i nuovi videogiochi gratis della settimana su Epic Store e svelano il nome del prossimo titolo in arrivo nel negozio digitale che, di recente, è stato al centro di una diatriba legata alla scoperta di un grave exploit.

Come preannunciato la scorsa settimana dal colosso videoludico statunitense, i nuovi giochi accessibili gratuitamente agli utenti dell'Epic Store sono Nuclear Throne e Ruiner. Il twin stick shooter firmato Reikon Games e lo sparatutto in salsa arcade con visuale dall'alto di Vlambeer possono essere scaricati gratis da oggi, 7 novembre, fino a giovedì prossimo, giovedì 14 novembre.

Anche stavolta, l'offerta ci permette di riscattare dei codici a tempo illimitato che, legandosi indissolubilmente al nostro account EGS, renderà possibile effettuare il download dei due giochi in questione senza alcuna limitazione.

L'opzione per scaricare gratuitamente Ruiner e Nuclear Throne sarà attiva fino alla sera del 14 novembre: una volta terminata questa promozione assisteremo infatti all'ingresso di The Messenger nella lista dei titoli in regalo su Epic Games Store. Al metroidvania di Devolver Digital ispirato a Ninja Gaiden abbiamo dedicato la nostra recensione di The Messenger realizzata da Andrea Fontanesi in coincidenza del suo approdo su PC, avvenuto nella seconda metà del 2018.